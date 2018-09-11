В Госдуму внесли проект о запрете военнослужащим выкладывать фото и любую информацию о себе в интернет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и любую информацию о себе. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Военнослужащим (военнослужащим-иностранным гражданам) запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно телекоммуникационной сети Интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения)», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. А информация, размещенная в интернете, может применяться для информационного, информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.