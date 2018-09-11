Эстафету «Гидроавиасалона» в Геленджике принял форум «Биотехмед-2018»

В обоих случаях уровень представительства достаточно высокий и заявленные темы, что называется, на слуху. В значительной степени это объясняется тем, что организатором двух последовательных мероприятий является Министерство промышленности и торговли России , а глава Минпромторга Денис Мантуров выкроил два дня в своей напряженной программе, чтобы лично пообщаться с участниками гидроавиасалона и оценить новинки «Биотехмеда».

Важной новостью отметился и глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил журналистам, что Россия «ведет разработку нового экраноплана с ракетным вооружением на борту, который будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей».

А еще, по словам министра, для развития морских маршрутов на Дальнем Востоке и Балтике решено создать новое скоростное судно на подводных крыльях «Циклон». Недавно, как сообщала «РГ», на маршрут Севастополь — Ялта выведена «Комета-120» ярославской постройки. Теперь планируется создать «Циклон» — скоростное пассажирское судно на 300 человек. Денис Мантуров пообещал, что Минпромторг поддержит создание опытного образца и найдет индустриальных партнеров, которые будут производить «Циклоны» серийно.

Заметных событий на «Гидроавиасалоне-2018» было много. Но главным, по мнению экспертов, стало подписание контрактов на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США (четыре самолета с опционом на шесть) и в Чили (два самолета с опционом на три). Как ожидают, крылатые машины Таганрогского АНТК им. Г. М. Бериева помогут Вашингтону и Сантьяго-де-Чилибороться с лесными пожарами на своей территории.

Там же, на полях гидроавиасалона, "Ростех" сообщил о заключении соглашения с Национальной службой санитарной авиации на поставку 150 медицинских вертолетов Ансат и Ми-8АМТ. Параллельно с этим Казанский вертолетный завод подписал соглашение с компанией «Авиапатруль» о закупке двух вертолетов серии Ансат.

А представитель ОАК заявил журналистам, что этим летом в России возобновлены работы по созданию самого большого в мире самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Цель, с которой его задумали еще советские конструкторы, — поиск, слежение и противодействие подводным лодкам противника.

Неожиданным образом эта новость сошлась с известием из Китая, где на прошлой неделе начались испытания собственного самолета-амфибии AG600. По сообщениям СМИ, это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Там же, в Поднебесной, по словам генерального конструктора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрия Грудинина, планировалось производить по российской лицензии легкий самолет-амфибия Бе-103. С Пекином уже подписано соглашение на лицензионную сборку этого самолета — всего на территории КНР планируется построить до тысячи таких машин. По информации из ТАНТК, ранее Китай выражал заинтересованность и в создании на своей территории производства самолета Бе-101.