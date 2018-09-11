Депутат поздравил курсантов военного института с принятием присяги

Депутат Саратовской городской Думы , председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения, Герой Российской Федерации Александр Янклович принял участие в церемонии принятия военной присяги курсантами 1-го курса Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

После выноса Боевого Знамени института к будущим офицерам с приветственной речью обратился начальник военного ВУЗа генерал-майор Сергей Мухоед. Он напомнил о значении военной присяги и той почетной, ответственной обязанности, которая теперь возлагается на них.

Далее на строевом плацу курсанты-первокурсники поклялись в верности Родине и готовности защищать её свободу. Теперь они считаются полноправными военнослужащими Российской армии.

После официальной части программу мероприятия продолжили выступления военного оркестра, роты почетного караула и показательное выступление спецназа.

Завершилось торжественное мероприятие, посвященное приведению личного состава 1-го курса к воинской присяге, прохождением подразделений торжественным маршем.