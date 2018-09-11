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Депутат поздравил курсантов военного института с принятием присяги
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Депутат поздравил курсантов военного института с принятием присяги 

АиФ 1 час назад
Депутат Саратовской городской Думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения, Герой Российской Федерации Александр Янклович принял участие в церемонии принятия военной присяги курсантами 1-го курса Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.
Также мероприятие посетили вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, Герой Российской Федерации полковник Александр Никишин, супруга Почетного гражданина города Саратова, генерал-полковника Анатолия Александровича Романова — Лариса Васильевна, ветераны военного института.
После выноса Боевого Знамени института к будущим офицерам с приветственной речью обратился начальник военного ВУЗа генерал-майор Сергей Мухоед. Он напомнил о значении военной присяги и той почетной, ответственной обязанности, которая теперь возлагается на них.
Далее на строевом плацу курсанты-первокурсники поклялись в верности Родине и готовности защищать её свободу. Теперь они считаются полноправными военнослужащими Российской армии.
После официальной части программу мероприятия продолжили выступления военного оркестра, роты почетного караула и показательное выступление спецназа.
Завершилось торжественное мероприятие, посвященное приведению личного состава 1-го курса к воинской присяге, прохождением подразделений торжественным маршем.
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