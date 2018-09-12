МАИ представил свои разработки на авиасалоне в Геленджике 

С 6 по 9 сентября в Геленджике проходила выставка-форум «Гидроавиасалон-2018».
Московский авиационный институт представил на ней систему установки шасси для гидроварианта самолета, а также свой беспилотник, малоразмерный воздушно-реактивный двигатель и ряд IT-проектов.
— Центром внимания посетителей статической экспозиции стал самолет L-410UVP-E20, установленный на поплавковое шасси, — поделился представитель пресс-службы МАИ.
По его словам, аппарат получил высокую оценку министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. (мю)