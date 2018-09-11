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Омские танки поступят в военные вузы России
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Омские танки поступят в военные вузы России 

Пульс Live 1 час назад
Глубокой модернизацией боевых машин занимается омское танковое предприятие «Омсктрансмаш».
Партия из 12 танков Т-72Б3 до конца года поступит в Казанское высшее танковое училище и Омский бронетанковый институт.
— В Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище будут поставлены 9 танков. С учетом ранее поставленных 22 бронемашин батальон обеспечения учебного процесса будет полностью укомплектован танками Т-72 последней модификации. Три танка Т-72Б3 предназначены для поставки в Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал Военной академии им. генерала армии А. В. Хрулева). В омском институте линейка танков разнообразна с учетом инженерной специфики вуза. В ней представлены танки семейства Т-72 и Т-80, — говорит начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Омской области Андрей Терюхов.
В целом в течение этого года в войска Центрального округа запланирована поставка около 500 единиц современных образцов автобронетанковой техники.
Омский завод Транспортного машиностроения, созданный в 1942, разрабатывает, производит и ремонтирует множество разных образцов танков и бронетанковой техники. Так, технику к конкурсу Армейских международных игр — 2018 «Танковый биатлон готовили омские специалисты.
Автор: Мария Исаева
Фото: из открытых источников
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