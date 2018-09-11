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На суше, на воде и в воздухе: стартовали крупнейшие в истории российской армии учения «Восток-2018»
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На суше, на воде и в воздухе: стартовали крупнейшие в истории российской армии учения «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В главных маневрах года примут участие более 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч танков и БТР, более тысячи самолетов, вертолетов, а также беспилотников.
На земле, на воде и в воздухе… Масштабная переброска войск к местам проведения учений. Стальной рой вертолетов направляется на задействованные в маневрах аэродромы. Летчики отправляются по местам в ожидании дальнейших указаний от Генштаба.
С точки зрения организации переброски войск учения «Восток» — дело весьма тонкое. По своим масштабам, эти учения сравнимы лишь с крупнейшими маневрами «Запад-81», которые проводились еще советской армией. Для их проведения необходимо было спланировать и осуществить перевозку огромного количества наземной техники. К ее доставке до места проведения маневров привлечено беспрецедентное количество железнодорожных составов.
Морская составляющая учений не менее впечатляющая. Восток страны — это силы Тихоокеанского и Северного флотов. Всего в маневрах будет задействовано более 80 боевых кораблей и судов обеспечения. Главное на них — отработать вопросы применения межвидовых группировок, вопросы, жизненно важные для обеспечения безопасности страны.
Масштабные учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 17 сентября 2018 года. Основные действия пройдут сразу на пяти сухопутных полигонах Восточного военного округа, нескольких полигонах ВВС и ПВО, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов у берегов Камчатки.
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