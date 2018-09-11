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Бригаду управления ЦВО перебросили в Забайкалье на учениях «Восток-2018»
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Бригаду управления ЦВО перебросили в Забайкалье на учениях «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бригада управления второй армии ЦВО переброшена из Самары в Забайкалье в рамках маневров «Восток-2018», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
"Бригада управления (связи) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» переброшена из Самары в Забайкальский край на расстояние свыше 5 тысяч километров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что всего в маневрах примут участие около 1 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц техники бригады управления Самарского объединения.
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