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Более двух тысяч мотострелков перебросили в Забайкалье в рамках маневров «Восток-2018»
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Более двух тысяч мотострелков перебросили в Забайкалье в рамках маневров «Восток-2018» 

ТАСС + ещё 4 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более двух тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) переброшены из Оренбургской области в Забайкальский край в рамках маневров «Восток-2018», стартовавших во вторник, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие совершили марши комбинированным способом на расстояние около пяти тысяч километров, развернули пункты управления в районах размещения войск на полигоне Цугол в Бурятии. Основные силы и средства были перемещены железнодорожным транспортом", — сказали в военном ведомстве.
Всего было перевезено свыше 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», в том числе недавно поступившие на вооружение соединения около 30 модернизированных танков Т-72Б3, уточнили в Минобороны РФ.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры «Восток-2018». Всего в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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