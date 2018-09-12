На учениях «Восток-2018» около 15 противолодочных кораблей ищут субмарины «неприятеля»

ТАСС , 12 сентября. Около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота ведут поиск субмарин условного противника в ходе маневров «Восток-2018», сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны РФ

Как уточнили в ведомстве, моряки будут искать подлодки во взаимодействии с авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27ПЛ.

"В данном эпизоде практических действий задействовано свыше 10 морских и базовых тральщиков, около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота", — сказали в ведомстве.

Тральщики флота начали поиск мин в Тихом океане и Охотском море. «Поиск и траление мин производится по маршрутам развертывания разнородных группировок кораблей, корабельных ударных групп и корабельных поисковых ударных групп при помощи контактных и безконтактных тралов», — добавили в Минобороны.