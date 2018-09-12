Ещё
На учениях «Восток-2018» около 15 противолодочных кораблей ищут субмарины «неприятеля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учениях «Восток-2018» около 15 противолодочных кораблей ищут субмарины «неприятеля» 

ТАСС + ещё 7 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 12 сентября. Около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота ведут поиск субмарин условного противника в ходе маневров «Восток-2018», сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, моряки будут искать подлодки во взаимодействии с авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27ПЛ.
"В данном эпизоде практических действий задействовано свыше 10 морских и базовых тральщиков, около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота", — сказали в ведомстве.
Тральщики флота начали поиск мин в Тихом океане и Охотском море. «Поиск и траление мин производится по маршрутам развертывания разнородных группировок кораблей, корабельных ударных групп и корабельных поисковых ударных групп при помощи контактных и безконтактных тралов», — добавили в Минобороны.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры «Восток-2018». Всего в них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
ТАСС: последние новости
Подразделения ВДВ отработают способы десантирования на маневрах "Восток-2018" Серийное производство шасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" начнется после 2023 года Пулково впервые примет крупнейший пассажирский самолет в октябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева141
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей47
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей633
Норкин взбесил россиян795
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО158
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение