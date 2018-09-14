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На маневрах «Восток-2018» корабли ТОФ провели операцию в Охотском море
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На маневрах «Восток-2018» корабли ТОФ провели операцию в Охотском море 

РИА Новости + ещё 24 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Моряки Тихоокеанского флота отработали задачи по проводке и сопровождению отряда кораблей и судов в Охотском море в рамках маневров «Восток-2018», сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
"В рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» моряки Тихоокеанского флота провели морскую операцию по проводке и сопровождению отряда кораблей и судов в акватории Охотского моря", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, задачи по сопровождению больших десантных кораблей, десантных катеров и госпитального судна «Иртыш» на переходе морем выполнили ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие и малые противолодочные корабли.
Как отметили в Минобороны, экипажи кораблей охранения отработали учебно-боевые действия по организации всех видов обороны отряда, провели совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи. В выполнении задач по прикрытию отряда кораблей с воздуха были задействованы палубные противолодочные вертолеты Ка-27.
"Всего в проведении операции приняли участие свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота", — добавляется в сообщении.
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