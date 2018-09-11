Корабли ТОФ развернутся на Приморском направлении на маневрах «Восток-2018»

МОСКВА , 11 сен — РИА Новости . Боевые корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществят развертывание в морских акваториях на Приморском направлении в рамках маневров «Восток-2018», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

"Корабельные ударные группы и поисковые ударные группы Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянного базирования и осуществляют переход морем для развертывания в назначенных морских районах в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, экипажи кораблей отрабатывают задачи по организации противовоздушной обороны и связи в составе ордера, а также проведут учения по борьбе за живучесть.

"Развертывание разнородных ударных и разнородных противолодочных группировок сил Тихоокеанского флота на Приморском направлении осуществляется с целью выполнения задач по обеспечению благоприятного оперативного режима, защиты государственной границы в подводной среде и нанесения поражения корабельным ударным группировкам условного противника", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что параллельно районы сосредоточения занимают соединения и подразделения Береговых войск ТОФ для последующей высадки морского десанта и организации противодесантной обороны побережья.