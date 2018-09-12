Корабли ТОФ поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018»

МОСКВА , 12 сен — РИА Новости . В ходе масштабных маневров «Восток-2018» ударная группа кораблей Тихоокеанского флота в Охотском море поразила крылатыми ракетами цель на расстоянии более 100 километров, сообщает в среду Минобороны

"Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели. Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров", — сказано в релизе.

Все три ракеты поразили цель. Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.