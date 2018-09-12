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Корабли ТОФ поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018»
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Корабли ТОФ поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В ходе масштабных маневров «Восток-2018» ударная группа кораблей Тихоокеанского флота в Охотском море поразила крылатыми ракетами цель на расстоянии более 100 километров, сообщает в среду Минобороны.
"Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели. Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров", — сказано в релизе.
Все три ракеты поразили цель. Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекают почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.
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