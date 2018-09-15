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Корабли Северного флота отработали поиск субмарины в Охотском море
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Корабли Северного флота отработали поиск субмарины в Охотском море 

ТАСС + ещё 26 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 15 сентября. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провел в Охотском море учение по противолодочной обороне в рамках маневров «Восток-2018». Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолета Ка-27 ПЛ. В ходе полета экипаж вертолета произвел поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции", — говорится в сообщении.
Кроме того, на отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля по условному принуждению подводной лодки к всплытию, а также по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения. Экипаж корабля выполнил также учебные задачи по обороне от атаки условной подводной лодки противника с выполнением элементов противолодочного маневрирования.
Силы Северного флота участвуют в маневрах «Восток-2018» в составе арктической группировки. С 8 августа корабли и суда прошли более пяти тысяч морских миль и провели в Арктике несколько учений.
Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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