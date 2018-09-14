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Группа кораблей Тихоокеанского флота отработала взаимодействие с двумя корабельными поисковыми ударными группами в акватории Охотского моря
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Группа кораблей Тихоокеанского флота отработала взаимодействие с двумя корабельными поисковыми ударными группами в акватории Охотского моря 

ТК «Звезда» + ещё 18 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Корабли совместно отработали элементы маневрирования и перестроения ордера, организацию противовоздушной обороны в объеме группировки в море.
В ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» тактическая ударная группа кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев» провела совместные учения по взаимодействию с двумя корабельными поисковыми ударными группами малых противолодочных кораблей в акватории морских районов Охотского моря.
Корабли совместно отработали элементы маневрирования и перестроения ордера, организацию противовоздушной обороны в объеме группировки в море.
В ходе практических действий в море отрабатывались и оценивались эпизоды несения вахтенной и сигнальной служб при плавании в ордере, учения по организации связи в ходе выполнения противолодочных задач и обмену данными о надводной, подводной и воздушной обстановке в назначенном районе.
Всего в отработке задач приняли участие до 20 боевых кораблей различных классов, действия которых поддерживала палубная противолодочная авиация.
В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».
К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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