Оценка возможностей и сигнал Западу. В РФ стартовали учения «Восток-2018»

Основные манёвры пройдут на полигонах Дальнего Востока, а также в прилегающих акваториях Тихого океана.

Крупнейшие с 1981 года военные учения «Восток-2018» начались в России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу . Основные манёвры будут проходить на Дальнем Востоке, в прилегающих акваториях Тихого океана с 11 сентября по 17 сентября. Их основной задачей станет отработка вопросов применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Стоит отметить, что учения будут проходить в два этапа. В них примут участие силы Северного флота, соединения ВДВ, военно-транспортной и дальней авиации. Основные действия развернутся на общевойсковых полигонах Восточного военного округа.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН напомнил, что учения направлены не против какой-то страны.

«Пусть наших западных «коллег» не пугает такой размах учений. Россия совершенствует Вооружённые силы, поставляет самые современные образцы вооружений и военной техники, которые пользуются спросом в зарубежных странах. Нам надо оценить возможности Вооружённых сил, проработать вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. Это можно сделать только в рамках учений. Мы проводим учения на своей территории. Они направлены на защиту наших границ, а не против какой-либо страны. Наша задача — повысить уровень боевой готовности, слаженность действия ВС РФ», — пояснил в эфире НСН депутат.

«Не злите русского медведя». В Госдуме назвали цель учений «Восток-2018» Ранее немецкие СМИ предположили, что во время учений «Восток-2018» Россия всем продемонстрирует военную мощь. При этом манёвры, в которых примут участие военнослужащие не только из РФ, но и из Китая, аналитики сопоставили с операциями времён Второй мировой войны. В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Запад сам виноват в таком размахе учений.

«Запад, который критикует все эти учения, называет их чуть ли не гигантскими манёврами времён Советского Союза, сам же проводит аналогичные. Причём, на границе с Россией — в Прибалтике, в Чёрном море. Запад может, а России нельзя проводить учения? Тут нет, с моей точки зрения, логики. Пусть проводят учения, пусть обмениваются наблюдениями, и где-то, мне кажется, Запад должен задуматься, в правильном ли регионе он будет проводить предстоящие манёвры», — отметил политолог.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал учения «Восток-2018» сигналом для Запада.

«Конечно, это крупные учения, но мы не собираемся демонстрировать и отчитываться перед нашими западными партнерами о всей нашей мощи. Они ее никогда не увидят. Я надеюсь, что они никогда ее не увидят в действии. Просто-напросто это сигнал того, что не надо злить русского медведя. Вот и все», — заключил в эфире НСН Шерин.

Напомним, в военных манёврах примут участие около 300 тысяч российских военных, а также свыше 1 тысячи самолётов, беспилотных летательных аппаратов, вертолётов, до 36 тысяч танков, бронетранспортёров и других машин, а также до 80 кораблей.