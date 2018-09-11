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Корабли Севфлота прибыли на «Восток-2018» по арктическим морям
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Корабли Севфлота прибыли на «Восток-2018» по арктическим морям 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Корабли Северного флота по арктическим морям прибыли к берегам Чукотки для участия в маневрах «Восток-2018», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
"Сегодня отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, задействованный в маневрах «Восток-2018», прибыл в район мыса Ванкарем в Чукотском море", — говорится в сообщении.
Отмечается, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большие десантные корабли «Кондопога» и "Александр Отраковский" приступили к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
"На десантных кораблях находятся подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота, которые ранее уже выполнили учебные задачи в районе якутского поселка Тикси", — добавили в Минобороны.
В рамках маневров войска Севфлота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки — как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.
"Для участия в маневрах «Восток-2018» корабли и суда Северного флота совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути", — пояснили в Минобороны.
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