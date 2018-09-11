Арктическая группировка Северного флота впервые высадила морской десант на Чукотке 

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота в ходе начавшихся учений «Восток-2018» впервые высадили морской десант на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Морская десантная операция сил Северного флота на Чукотке была проведена впервые в современной истории. Учение прошло в несколько этапов. Действия экипажей кораблей и десанта были слажены и заранее отработаны", — сообщили в российском ведомстве.
На первом этапе при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» морские пехотинцы провели бой и обеспечили подход больших десантных кораблей «Кондопога» и "Александр Отраковский" с основными силами. Десантирование бронетехники на побережье отрабатывалось на втором этапе учений.
"Десантирование было проведено способом «на упор», при котором десантные корабли вплотную подходят к береговой черте и техника выходит непосредственно на берег. Огневую поддержку высадки морского десанта также осуществляли корабельные вертолеты Ка-27, поднимавшиеся с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков», — рассказали в Минобороны.
Арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» принимает участие в маневрах «Восток-2018» на северо-восточном направлении. Силы Северного флота отрабатывают тактические действия в Арктической зоне в районе Чукотки — как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные учения «Восток-2018». Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.