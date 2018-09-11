Арктическая группировка Северного флота впервые высадила морской десант на Чукотке

МОСКВА , 11 сентября. / ТАСС /. Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота в ходе начавшихся учений «Восток-2018» впервые высадили морской десант на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ

"Морская десантная операция сил Северного флота на Чукотке была проведена впервые в современной истории. Учение прошло в несколько этапов. Действия экипажей кораблей и десанта были слажены и заранее отработаны", — сообщили в российском ведомстве.

На первом этапе при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» морские пехотинцы провели бой и обеспечили подход больших десантных кораблей «Кондопога» и " Александр Отраковский " с основными силами. Десантирование бронетехники на побережье отрабатывалось на втором этапе учений.

"Десантирование было проведено способом «на упор», при котором десантные корабли вплотную подходят к береговой черте и техника выходит непосредственно на берег. Огневую поддержку высадки морского десанта также осуществляли корабельные вертолеты Ка-27, поднимавшиеся с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков», — рассказали в Минобороны.

Арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» принимает участие в маневрах «Восток-2018» на северо-восточном направлении. Силы Северного флота отрабатывают тактические действия в Арктической зоне в районе Чукотки — как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.