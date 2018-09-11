Авиация КНР примет участие в учениях «Запад-2018»

ВВС Китая направят на военные манёвры «Восток-2018» шесть самолётов и 24 вертолёта. Об этом сообщает Минобороны России.

Винтокрылые машины китайских ВВС представлены шестью вертолетами Ми-171 которые были закуплены в России , девятью вертолетами Z-9 и девятью Z-19, передаёт РИА «Новости»

Самолёты и вертолёты уже находятся на оперативных аэродромах Восточного военного округа России. Их задействуют в основном этапе розыгрыша совместных практических действий российских и китайских вооруженных сил 13 сентября на полигоне «Цугол» в Забайкалье.