Авиация КНР примет участие в учениях «Запад-2018» 

ВВС Китая направят на военные манёвры «Восток-2018» шесть самолётов и 24 вертолёта. Об этом сообщает Минобороны России.
Винтокрылые машины китайских ВВС представлены шестью вертолетами Ми-171 которые были закуплены в России, девятью вертолетами Z-9 и девятью Z-19, передаёт РИА «Новости».
Самолёты и вертолёты уже находятся на оперативных аэродромах Восточного военного округа России. Их задействуют в основном этапе розыгрыша совместных практических действий российских и китайских вооруженных сил 13 сентября на полигоне «Цугол» в Забайкалье.
Маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет. На одном из этапов в учениях примут участия подразделения из КНР и Монголии. За манёврами смогут наблюдать военные атташе стран НАТО.