Летчики ВВС КНР примут участие в маневрах «Восток-2018»

Авиация НОАК представлена экипажами 30 самолетов и вертолетов.

Самолеты и вертолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая примут участие в крупнейших маневрах «Восток-2018». Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

ВВС КНР будут представлены 30 летательными аппаратами, среди которых шесть вертолетов Ми-171, закупленных ранее в России, девять вертолетов Z-9 и такое же количество вертолетов Z-19.

Китайские летчики примут участие в основном этапе совместных тренировок ВС РФ и НОАК, который пройдет 13 сентября 2018 года на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

Маневры «Восток-2018» пройдут в период с 11 по 17 сентября 2018 года на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в маневрах принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.