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Летчики ВВС КНР примут участие в маневрах «Восток-2018»
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Летчики ВВС КНР примут участие в маневрах «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиация НОАК представлена экипажами 30 самолетов и вертолетов.
Самолеты и вертолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая примут участие в крупнейших маневрах «Восток-2018». Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
ВВС КНР будут представлены 30 летательными аппаратами, среди которых шесть вертолетов Ми-171, закупленных ранее в России, девять вертолетов Z-9 и такое же количество вертолетов Z-19.
Китайские летчики примут участие в основном этапе совместных тренировок ВС РФ и НОАК, который пройдет 13 сентября 2018 года на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.
Маневры «Восток-2018» пройдут в период с 11 по 17 сентября 2018 года на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в маневрах принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.
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