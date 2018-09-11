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Около 1000 школьников примут участие на соревнованиях в филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого
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Около 1000 школьников примут участие на соревнованиях в филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Победители будут определены по общему количеству набранных баллов во всех спортивных состязаниях Форума.
14 сентября на территории филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого пройдет гражданско-патриотический форум «Серпуховский рубеж» на котором примут участие команды военно-патриотического движения «Юнармия», волонтерские объединения, общественные молодежные организации, спортивные клубы г. Серпухова и Южного Подмосковья.
Для школьников на территории филиала Академии РВСН оборудованы военизированные полосы препятствий, площадки для соревнований по уличной гимнастике, также интерактивные площадки и исторические локации.
Военизированные полосы препятствий включат в себя бег с препятствиями и по проходам лабиринта, преодоление 2-х метрового забора, передвижение по траншеям и метание гранат на точность. Кроме того, пройдет стрельба из пневматического оружия и будут показаны приемы оказания первой медицинской помощи. Соревнование по уличной гимнастике включат в себя 3 номинации: фристайл, одноборье и троеборье.
Победители будут определены по общему количеству набранных баллов во всех спортивных состязаниях Форума.
Цели форума — патриотическое воспитание среди подрастающего поколения защитников Отечества, повышение имиджа военной службы в Ракетных войсках стратегического назначения, а также привлечение к регулярным занятиям спортом и физической культуре, выработка навыков и способностей действий в экстремальных условиях.
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