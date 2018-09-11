Около 1000 школьников примут участие на соревнованиях в филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого 

Победители будут определены по общему количеству набранных баллов во всех спортивных состязаниях Форума.
14 сентября на территории филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого пройдет гражданско-патриотический форум «Серпуховский рубеж» на котором примут участие команды военно-патриотического движения «Юнармия», волонтерские объединения, общественные молодежные организации, спортивные клубы г. Серпухова и Южного Подмосковья.
Для школьников на территории филиала Академии РВСН оборудованы военизированные полосы препятствий, площадки для соревнований по уличной гимнастике, также интерактивные площадки и исторические локации.
Военизированные полосы препятствий включат в себя бег с препятствиями и по проходам лабиринта, преодоление 2-х метрового забора, передвижение по траншеям и метание гранат на точность. Кроме того, пройдет стрельба из пневматического оружия и будут показаны приемы оказания первой медицинской помощи. Соревнование по уличной гимнастике включат в себя 3 номинации: фристайл, одноборье и троеборье.
Победители будут определены по общему количеству набранных баллов во всех спортивных состязаниях Форума.
Цели форума — патриотическое воспитание среди подрастающего поколения защитников Отечества, повышение имиджа военной службы в Ракетных войсках стратегического назначения, а также привлечение к регулярным занятиям спортом и физической культуре, выработка навыков и способностей действий в экстремальных условиях.