Новые образцы боевых машин и беспилотники применят подразделения ВДВ во время маневров «Восток-2018»

Всего в грандиозных учениях примут участие свыше шести тысяч военнослужащих подразделений ВДВ, а также свыше 900 боевых машин.

В крупнейших в современной истории России учениях «Восток-2018» примут участие свыше шести тысяч военнослужащих подразделений ВДВ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Кроме того, в маневрах будет задействовано свыше 900 единиц бронированной и колесной техники «Крылатой гвардии».

Впервые в рамках крупномасштабных учений десантники применят новые образцы военной техники, недавно поступившей на вооружение отдельных десантно-штурмовых бригад, дислоцированных в Ульяновске и Республике Бурятия, такие, как БМД-4М, БТР-МДМ, СТС «Рысь», пикап «Патриот» с ПТРК «Корнет» и крупнокалиберным пулеметом «Корд». Кроме того, для ведения разведки с воздуха в районах розыгрышей практических действий будет работать около 10 расчетов БЛА «Эрион-3» «Орлан-10» подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ.

Переброска группировки десантников, задействованных в маневрах «Восток-2018», на территорию Забайкальского края осуществлялась комбинированным способом, как воздушным, так и железнодорожным транспортом.