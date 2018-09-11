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Новые образцы боевых машин и беспилотники применят подразделения ВДВ во время маневров «Восток-2018»
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Новые образцы боевых машин и беспилотники применят подразделения ВДВ во время маневров «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в грандиозных учениях примут участие свыше шести тысяч военнослужащих подразделений ВДВ, а также свыше 900 боевых машин.
В крупнейших в современной истории России учениях «Восток-2018» примут участие свыше шести тысяч военнослужащих подразделений ВДВ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Кроме того, в маневрах будет задействовано свыше 900 единиц бронированной и колесной техники «Крылатой гвардии».
Впервые в рамках крупномасштабных учений десантники применят новые образцы военной техники, недавно поступившей на вооружение отдельных десантно-штурмовых бригад, дислоцированных в Ульяновске и Республике Бурятия, такие, как БМД-4М, БТР-МДМ, СТС «Рысь», пикап «Патриот» с ПТРК «Корнет» и крупнокалиберным пулеметом «Корд». Кроме того, для ведения разведки с воздуха в районах розыгрышей практических действий будет работать около 10 расчетов БЛА «Эрион-3» «Орлан-10» подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ.
Переброска группировки десантников, задействованных в маневрах «Восток-2018», на территорию Забайкальского края осуществлялась комбинированным способом, как воздушным, так и железнодорожным транспортом.
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