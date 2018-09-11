Сколько было сбито самолётов НАТО во время операции в Югославии

В любой войне наиболее спорным моментом являются данные потерь в живой силе и технике. В современном мире, наверное, не существует военного конфликта, после которого воюющие стороны были бы согласны с данными потерь, предоставленных противоположной стороной. Беспрецедентное вероломное нападение войск НАТО на Югославию не являются исключением в данном правиле. Сообщения западных СМИ о том, что потери со стороны НАТО были минимальными, являются вымыслом и дезинформацией.

Неэффективные войска

Если внимательно посмотреть на расстановку сил во время операции НАТО «Союзническая сила» в Югославии, то дисбаланс окажется просто ошеломляющим. По данным статистики во всей бывшей Югославии перед войной проживало населения меньше, чем в одном Нью-Йорке тех лет. Даже удивительно, как эта небольшая страна на протяжении достаточно длительного времени по меркам данной ситуации сумела продержаться против военной машины НАТО. При этом войска коалиции западных держав понесли солидные потери. Несмотря на то, что во время боевых действий пропагандисты НАТО торжественно рапортовали о минимальных потерях в техники и живой силе, последующее подведение итогов показало совсем иную картину. По данным командования ВВС Югославии, руководивших, в том числе и системами ПВО ими было сбито 115 летательных аппаратов НАТО. Данные югославов подтверждаются информацией российских военных, опубликованных в открытой печати. При этом летчики, катапультировавшиеся из сбитых самолетов НАТО, чаще всего находили свою смерть от рук местных жителей, которых перед этим бомбили. Аналогичными данными располагают и китайские военные специалисты, тогда как в самом НАТО говорят всего о нескольких экземплярах сбитой воздушной техники при отсутствии потерь в живой силе.

Ложь — лучшая пропаганда

О том, что НАТО, мягко говоря, врет о своих потерях в Югославии, свидетельствует тот факт, что бывший министр обороны Великобритании Робертсон в свое время согласился с данными о трех английских бомбардировщиков сбитых югославами. Однако впоследствии во время подведения итогов войны об этих самолетах «забыли». О скольких аналогичных потерях НАТО забыли подобным образом не известно. Впрочем, на Западе тоже нашлись честные наблюдатели. В частности американская Международная ассоциация стратегических исследований указывала, что только за первый месяц войны югославами было уничтожено 38 самолетов, 6 вертолетов и 7 БПЛА НАТО. Среди них были даже самолеты «невидимки». С истребителями F-117 «Стелс» у американцев вообще вышел жуткий конфуз. [С-BLOCK] На создание невидимых для радиолокационных станций самолетов были затрачены огромные даже по американским меркам деньги. Однако, на деле оказалось, что F-117 прекрасно видят советские РЛС, причем даже не самых последних поколений. Мало того югославы оказались настолько изобретательны, что научились сбивать даже крылатые ракеты. Самым действенным средством против них оказались аэростаты воздушного заграждения почти забытые со времен Второй Мировой войны. При соотношении сил и средств с полученным результатами военная авантюра НАТО фактически провалилась. Только американцы тратили на ведение боевых действий более миллиарда долларов в день. Но как потом оказалось высокоточное оружие расходовалось на уничтожение фанерных танков и самолетов. Самое интересное, что неоднократно пойманные на лжи представители НАТО до сих пор утверждают, что их потери составили 2 сбитых самолета и 2 вертолета. В то время как только подтвержденные документально потери НАТО, по данным Министерства обороны Югославии составили 31 самолет, 6 вертолетов и 11 БПЛА. В реальности же сбитых самолетов и вертолетов не говоря о БПЛА и крылатых ракет было значительно больше.