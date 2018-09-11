На маневрах «Восток-2018» будет задействована инженерно-саперная бригада центрального подчинения

В ходе инженерного оборудования объектов на полигонах Восточного военного округа применяется весь спектр современных образцов средств инженерного вооружения, техники, оснащения и экипировки.

Из пункта постоянной дислокации, расположенного во Владимирской области , комбинированным способом с привлечением самолетов Военно-транспортной авиации на полигон Цугол для выполнения задач инженерного обеспечения в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» переброшена инженерно-саперная бригада центрального подчинения, которая впервые участвует в мероприятиях боевой подготовки такого масштаба.

В ходе инженерного оборудования объектов на полигонах Восточного военного округа применяется весь спектр современных образцов средств инженерного вооружения, техники, оснащения и экипировки.

Инженерная разведка и разминирование проводится с применением современных средств, таких как переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», искатель проводных линий управления инженерными боеприпасами ПИПЛ, комплектов защиты сапера ОВР-3. На полигонах оборудованы районы добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки воды СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды МККВ-400.

Для устройства полевого электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100. Сокрытие объектов пунктов управления ведется с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1.

В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».

К маневрам привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.