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Резервистов привлекли для участия в маневрах «Восток-2018»
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Резервистов привлекли для участия в маневрах «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 8 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Минобороны РФ призвало на краткосрочные сборы специалистов по ВУС, востребованным сегодня в войсках.
На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского прошел сбор военнослужащих, находящихся в запасе. Сбор приурочен к проведению учений «Восток-2018». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одновременно с военнослужащими запаса военную форму одежды надевают и те, кто оканчивал военную кафедру в вузе, а также был освобожден или получил отсрочку до 27 лет.
Здесь же, на полигоне, работает и пункт отбора на военную службу по контракту. По словам врио начальника пункта старшего сержанта Дмитрия Потапкина, за время сбора около 40 человек подали заявление на заключение контракта.
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