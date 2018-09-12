Резервистов привлекли для участия в маневрах «Восток-2018»

Минобороны РФ призвало на краткосрочные сборы специалистов по ВУС, востребованным сегодня в войсках.

На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского прошел сбор военнослужащих, находящихся в запасе. Сбор приурочен к проведению учений «Восток-2018». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одновременно с военнослужащими запаса военную форму одежды надевают и те, кто оканчивал военную кафедру в вузе, а также был освобожден или получил отсрочку до 27 лет.

Здесь же, на полигоне, работает и пункт отбора на военную службу по контракту. По словам врио начальника пункта старшего сержанта Дмитрия Потапкина, за время сбора около 40 человек подали заявление на заключение контракта.