Минобороны ведет прямую трансляцию с основного этапа маневров «Восток-2018»

Основной этап маневров проходит на полигоне Цугол в Забайкальском крае . Как сообщалось ранее, всего в практических действиях войск на полигоне будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около 3 тысяч военных Китая и Монголии, свыше 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 250 самолетов и вертолетов.

Трансляция идет как на телеканале «Звезда» , который курирует Минобороны, так и в аккаунтах ведомства в нескольких соцсетях.

Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.