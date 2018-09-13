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Минобороны ведет прямую трансляцию с основного этапа маневров «Восток-2018»
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Минобороны ведет прямую трансляцию с основного этапа маневров «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министерство обороны РФ ведет прямую трансляцию с основного этапа крупнейших в истории современной России военных маневров «Восток-2018».
Основной этап маневров проходит на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Как сообщалось ранее, всего в практических действиях войск на полигоне будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около 3 тысяч военных Китая и Монголии, свыше 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 250 самолетов и вертолетов.
Трансляция идет как на телеканале «Звезда», который курирует Минобороны, так и в аккаунтах ведомства в нескольких соцсетях.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.
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