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Беспрецедентно открытые маневры: по всему миру следят за ходом учений «Восток-2018»
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Беспрецедентно открытые маневры: по всему миру следят за ходом учений «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 14 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Максимальную открытость российские военные традиционно демонстрируют по отношению к всем своим действиям.
За действием, развернувшимся на полигоне «Цугол» наблюдали 87 наблюдателей из 59 стран мира, в том числе из Североатлантического альянса. Еще до начала маневров руководство российского Минобороны РФ регулярно проводило для них брифинги, во время которых представляло детальную информацию.
«Мы здесь по приглашению Министерства обороны Российской Федерации, мы постоянно посещаем такого-рода учения. По моему мнению, это классические маневры. Все страны мира проводят учения. Мы видим, что Россия нас пригласила, и мы благодарны за возможность наблюдать за маневрами такого масштаба», — сообщил Пьер Мари Лежен, военный атташе посольства Франции в России.
Помимо этого, о ходе крупнейших в истории российской армии маневров следят и ведущие мировые СМИ.
Так, например, британское издание Finanсial Times говорит в своем материале, что являются реальным наглядным свидетельством переориентации России на восток.
«Самые масштабные военные учения России со времен «холодной войны» являются самым мощным сигналом укрепления стратегических связей Москвы и Пекина, причиной которых стало ухудшение отношений России с Западом и которые могут стать предвестником переформатирования геополитики в регионе», — сказано в сообщении.
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