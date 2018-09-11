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В учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке примут участие более шести тысяч десантников
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В учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке примут участие более шести тысяч десантников 

RT на русском 4 часа назад
В военных учениях «Восток-2018» примут участие более шести тысяч военнослужащих из трёх соединений и двух отдельных воинских частей Воздушно-десантных войск, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Отмечается, что во время манёвров будет задействовано свыше 900 единиц бронированной и колёсной техники «Крылатой гвардии».
Впервые в рамках крупномасштабных учений десантники применят новые образцы военной техники, в частности, БМД-4М, БТР-МДМ, СТС «Рысь», пикап «Патриот» с ПТРК «Корнет» и крупнокалиберным пулемётом «Корд».
Также для отработки разведывательной деятельности с воздуха в районах розыгрышей практических действий будут задействованы около 10 расчётов БЛА «Эрион-3», «Орлан-10» подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ.
Уточняется, что манёвры продлятся до 17 сентября.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке стартовали учения «Восток-2018».
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