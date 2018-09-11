ЧФ усилится двумя кораблями, вооруженными «Калибрами»

На вооружении обоих кораблей также будут стоять сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

В будущем году на защиту южных рубежей России на Черноморском флоте заступят новейшие малые ракетные корабли «Циклон» и «Ингушетия» с крылатыми ракетами «Калибр-НК». Об этом сообщает газета «Известия».

В сообщении сказано, что они войдут в состав одной из бригад ракетных кораблей Черноморского флота. На вооружении обоих кораблей также стоят сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Ониксы».

«Циклон» — это третий корабль проекта «Каракурт». МРК проекта «Каракурт» создавались для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Они построены с применением технологии малой заметности.

«Ингушетия» — седьмой корабль проекта «Буян-М». Теоретически корабли этого класса предназначаются для охраны и защиты экономической зоны государства.

Ранее сообщалось, что проект малых ракетных кораблей 21631 «Буян-М» планируется модернизировать и наделить новым радиотехническим вооружением и средствами ПВО.