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Пенс прокомментировал ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану
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Пенс прокомментировал ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Вице-президент США Майк Пенс провёл телефонный разговор с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которого прокомментировал ракетные удары Ирана по региону.
Об этом сообщает Белый дом.
«Вице-президент осудил недавние ракетные нападения Ирана на регион Курдистан, заявив, что эти усилия угрожают дестабилизацией ближайшего соседа (Ирака)», — указывается в пресс-релизе.
Отмечается, что Пенс также обсудил с Барзани позицию курдских властей в формировании единого правительства Ирака. Вместе с этим стороны затронули в разговоре вопрос борьбы с терроризмом и защиты религиозных меньшинств.
Ранее Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре.
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