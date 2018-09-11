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В российском отряде космонавтов снова появятся действующие военнослужащие
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В российском отряде космонавтов снова появятся действующие военнослужащие 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Действующие военнослужащие впервые с передачи Центра подготовки космонавтов от Минобороны России в "Роскосмос" вновь появятся в российском отряде космонавтов, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
"Впервые за много лет военнослужащих будем не увольнять, а на основании приказа президента назначать на воинские должности. Всего нам разрешено иметь до 10 военнослужащих. В этом наборе (проходившем с весны 2017 года по лето 2018 года — ред.) их четыре", — сказал он.
Всего в ходе прошедшего отбора в отряд выбрано восемь новобранцев. Гражданские специалисты должны будут уволиться с работы и поступить на работу в Центр подготовки космонавтов, а военные будут прикомандированы к отряду.
"Для начала их подготовки мы ждём только того, когда Минобороны переведет этих кандидатов в космонавты к нам на работу", — сказал Власов.
Центр подготовки космонавтов стал полностью гражданским с 2012 года. Военнослужащие — как специалисты, так и космонавты — должны были либо уволиться и пойти служить в Вооруженные силы, либо перейти на гражданские должности. До этого Центр входил в состав Военно-воздушных сил.
В связи с необходимостью создания условий для привлечения в отряд летчиков военной авиации (сохранение льгот и выслуги лет) в 2016 году руководством ЦПК было предложено допустить создание в Центре до 10 должностей, на которых возможно прохождение военной службы. Это решение было поддержано «Роскосмосом».
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