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Корпорация «МиГ» возобновила работы над ударным беспилотником «Скат»
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Корпорация «МиГ» возобновила работы над ударным беспилотником «Скат» 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» возобновила работы над ударным беспилотным летательным аппаратом «Скат», в конструкции которого будут использованы стелс-технологии.
Опытный образец реактивного беспилотника планируется создать в ближайшие несколько лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства также уточнил, что новым аппаратом заинтересовалось российское военное ведомство.
В корпорации «МиГ», где уже несколько лет работают над созданием различных беспилотных летательных аппаратов, информацию о работе над «Скатом» не подтвердили, сославшись на закрытость данных.
Разработка ударного беспилотника «Скат» началась в 2005 году. Его полноразмерный макет был представлен на авиасалоне МАКС-2007. В 2012 году работы были приостановлены. В конце 2015 года генеральный директор РСК «МиГ» Сергей Коротков заявил, что работы по «Скату» продолжаются.
Представленный ранее макет «Ската» был выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», беспилотник способен нести как ракетное, так и бомбовое вооружение.
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