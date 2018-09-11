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В России оценили возможное сотрудничество с Южной Кореей по Северному морскому пути
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В России оценили возможное сотрудничество с Южной Кореей по Северному морскому пути 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Торговый представитель России в Южной Корее Михаил Бондаренко заявил, что Москва считает перспективной идею участия южнокорейской стороны в освоении Северного морского пути. Слова торгпреда передает РИА «Новости».
Данное заявление Бондаренко сделал на деловом завтраке в рамках Восточного экономического форума.
"Перспективным видится участие южнокорейских компаний в строительстве инфраструктурных объектов, модернизации дальневосточных портов и верфей, совместном освоении Северного морского пути", — заявил Бондаренко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Япония условились организовать третью миссию японского бизнеса на Южные Курильские острова.
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