Подразделения ПВО проведут боевые стрельбы на учениях под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен — РИА Новости . Более 3,5 тысячи военнослужащих и более 800 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны нескольких армий, Черноморского флота и Каспийской флотилии выведены на полигоны «Ашулук» и «Капустин Яр» в Астраханской области для лагерных сборов, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

В ходе полевых занятий боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2», «Оса» и «Стрела-10», зенитно-ракетной системы «Тор», ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», установок «Тунгуска» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» проведут контрольные стрельбы и отработают ряд практических задач по поражению воздушных маневрирующих целей, имитирующих вертолеты и штурмовики условного противника.

Для этого будут использованы более 250 мишеней, в том числе «Стриж-1», «Бекас», «Саман» и «Пенсне», позволяющие сымитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.

"Всего для проведения боевых стрельб и пусков запланировано более 3 тысяч 23— и 30-миллиметровых выстрелов, а также более 200 зенитных управляемых ракет различных комплексов", — сказал Астафьев.

Пока военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки. Специальные занятия разработаны индивидуально для каждого подразделения в составе батарей и расчетов.

Занятиям по боевой подготовке отведены около 200 часов, из них 90% времени уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовке. Оставшееся время военнослужащие потратят на совершенствование навыков по вождению боевых машин. Не менее половины занятий пройдет ночью.

На завершающем этапе полевых сборов с зенитными ракетными подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Боевые расчеты отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.

Лагерный сбор подразделений ПВО Южного округа будет проводиться до конца октября.