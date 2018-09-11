Ещё
Подразделения ПВО проведут боевые стрельбы на учениях под Астраханью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подразделения ПВО проведут боевые стрельбы на учениях под Астраханью 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен — РИА Новости. Более 3,5 тысячи военнослужащих и более 800 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны нескольких армий, Черноморского флота и Каспийской флотилии выведены на полигоны «Ашулук» и «Капустин Яр» в Астраханской области для лагерных сборов, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В ходе полевых занятий боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2», «Оса» и «Стрела-10», зенитно-ракетной системы «Тор», ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», установок «Тунгуска» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» проведут контрольные стрельбы и отработают ряд практических задач по поражению воздушных маневрирующих целей, имитирующих вертолеты и штурмовики условного противника.
Для этого будут использованы более 250 мишеней, в том числе «Стриж-1», «Бекас», «Саман» и «Пенсне», позволяющие сымитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.
"Всего для проведения боевых стрельб и пусков запланировано более 3 тысяч 23— и 30-миллиметровых выстрелов, а также более 200 зенитных управляемых ракет различных комплексов", — сказал Астафьев.
Пока военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки. Специальные занятия разработаны индивидуально для каждого подразделения в составе батарей и расчетов.
Занятиям по боевой подготовке отведены около 200 часов, из них 90% времени уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовке. Оставшееся время военнослужащие потратят на совершенствование навыков по вождению боевых машин. Не менее половины занятий пройдет ночью.
На завершающем этапе полевых сборов с зенитными ракетными подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Боевые расчеты отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.
Лагерный сбор подразделений ПВО Южного округа будет проводиться до конца октября.
Последние новости
"Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей "В мире неспокойно": в бутылке нашли послание времен СССР Чего на самом деле хочет Константинополь на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1457
Турция перебросила танки для сдерживания РФ55
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1257
В Италии встали на сторону России75
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами281
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение