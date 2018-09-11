Тренировочный полет Су‐35С в Приморье попал на видео

На видео-хостинге YouTube появилась запись тренировочного полета российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-35С перед показательными выступлениями на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Сейчас на вооружении российской армии находятся 86 истребителей четвертого поколения. От следующего их отличает только два параметра.

ВЭФ состоится 11–13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Американские журналисты назвали закупленные Китаем Су-35 «головной болью и ночным кошмаром для ВВС США». Они заявили, что эти истребители заметно укрепили позиции КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.