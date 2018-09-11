Ракетчики ЦВО помешали «диверсантам» уничтожить «Искандер-М»

В итоге группа охранения машин ликвидировала их основные силы, а саперы еще раз проверили путь следования комплекса на наличие закладок, мин и фугасов.

Ракетчики соединения 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа из Свердловской области отразили нападение условных диверсантов на ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Диверсанты» собирались подорвать пусковую установку коплекса и вывести ее из строя.

Однако опергруппа и группа охранения уничтожили его основные силы, а затем инженерно-саперное отделение провело поиск закладок, мин и фугасов.