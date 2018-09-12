В ходе маневров «Восток-2018» пройдут боевые стрельбы из комплексов «Искандер-М»

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Военнослужащие ракетного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области , проведут боевые стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в рамках проведения маневров «Восток-2018». Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"Ранее расчеты ОТРК «Искандер-М» соединения были переброшены в Астраханскую область железнодорожным транспортом. На полигоне военнослужащие совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение, а также отработали электронные пуски ракет в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач в ходе маневров. В ходе одного из эпизодов маневров расчеты комплексов «Искандер-М» нанесут ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии несколько сотен километров", — говорится в сообщении.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.