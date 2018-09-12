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В ходе маневров «Восток-2018» пройдут боевые стрельбы из комплексов «Искандер-М»
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В ходе маневров «Восток-2018» пройдут боевые стрельбы из комплексов «Искандер-М» 

ТАСС + ещё 2 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ракетного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области, проведут боевые стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в рамках проведения маневров «Восток-2018». Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.
"Ранее расчеты ОТРК «Искандер-М» соединения были переброшены в Астраханскую область железнодорожным транспортом. На полигоне военнослужащие совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение, а также отработали электронные пуски ракет в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач в ходе маневров. В ходе одного из эпизодов маневров расчеты комплексов «Искандер-М» нанесут ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии несколько сотен километров", — говорится в сообщении.
ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры «Восток-2018». Всего в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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