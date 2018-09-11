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«Искандер-М» провели учебные стрельбы на Кубани
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«Искандер-М» провели учебные стрельбы на Кубани 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен — РИА Новости. Батареи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Кубани поразили условные цели на полигоне «Молькино», сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Всего на учении были задействованы восемь ракетных и артиллерийских батарей, в том числе «Искандер-М» и реактивных артиллерийских установок «Смерч».
Артиллерийские подразделения Южного округа в рамках лагерного сбора приступили к освоению современных приемов контрбатарейной борьбы, основанных на сирийском боевом опыте.
"Каждый артиллерист должен понимать возможности комплексной системы артиллерийской разведки, включающей беспилотные летательные аппараты, специализированные радиолокационные станции, акустические и оптоэлектронные средства засечки огневых позиций, а также задачи передовых корректировщиков", — процитировал Астафьев командующего войсками Южного округа Александра Дворникова.
В течение месяца курс контрбатарейной борьбы пройдут более 5 тысяч артиллеристов.
Контрбатарейная борьба включает целый комплекс мероприятий, в том числе ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку и использование обманных мероприятий.
В этом ротном учении приняли участие более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц военной техники.
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