США и представители стран СНГ приступили к совместным военным учениям

Таджикистана, Узбекистана и Военные учения «Региональное взаимодействие — 2018» стартовали в США . В них принимают участие более 200 военнослужащих, в том числе из Афганистана Монголии . В качестве наблюдателей приглашены представители Казахстана.

Об этом в понедельник сообщило центральное командование американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка, пишет ТАСС

Международные маневры проходят на военной базе Эдвардс в штате Массачусетс. Они продлятся по 21 сентября. За это время военные отработают контртеррористические задачи, а также операции по борьбе с наркотиками и охране границы.