США и представители стран СНГ приступили к совместным военным учениям 

Военные учения «Региональное взаимодействие — 2018» стартовали в США. В них принимают участие более 200 военнослужащих, в том числе из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Монголии. В качестве наблюдателей приглашены представители Казахстана.
Об этом в понедельник сообщило центральное командование американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка, пишет ТАСС.
Международные маневры проходят на военной базе Эдвардс в штате Массачусетс. Они продлятся по 21 сентября. За это время военные отработают контртеррористические задачи, а также операции по борьбе с наркотиками и охране границы.