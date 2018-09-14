Более 10 миллионов за два дня: в Минобороны РФ рассказали о ходе сбора средств на строительство Главного храма ВС РФ

Средства продолжают поступать от военнослужащих и простых граждан, от известных политиков, артистов, спортсменов, общественных организаций и движений.

За два дня на строительство Главного храма российской армии, который будет располагаться на территории подмосковного парка «Патриот», было перечисленно гражданами более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На сегодняшний день на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ перечислено 771 112 933,45 рубля», — говорится в сообщении военного ведомства

Также сообщается, что средства поступают от военнослужащих и простых граждан, от известных политиков, артистов, спортсменов, общественных организаций и движений.

Напомним, что храмовый комплекс спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Каждый из боковых приделов храма планируется посвятить святому — покровителю одного из родов войск и видов ВС России. Так, например, в храме будет придел Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ, Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН , Святого апостола Андрея Первозванного, покровителя ВМФ, и Святого Александра Невского , покровителя Сухопутных войск.

Ранее построить главный храм ВС РФ предложил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу . Строительство будет осуществляться на народные пожертвования, а курировать все организационные вопросы будет благотворительный фонд «Воскресенье».

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ было перечислено 762 711 458,74 рубля.