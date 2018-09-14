Ещё
Более 10 миллионов за два дня: в Минобороны РФ рассказали о ходе сбора средств на строительство Главного храма ВС РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 10 миллионов за два дня: в Минобороны РФ рассказали о ходе сбора средств на строительство Главного храма ВС РФ 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Средства продолжают поступать от военнослужащих и простых граждан, от известных политиков, артистов, спортсменов, общественных организаций и движений.
За два дня на строительство Главного храма российской армии, который будет располагаться на территории подмосковного парка «Патриот», было перечисленно гражданами более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На сегодняшний день на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ перечислено 771 112 933,45 рубля», — говорится в сообщении военного ведомства.
Также сообщается, что средства поступают от военнослужащих и простых граждан, от известных политиков, артистов, спортсменов, общественных организаций и движений.
Напомним, что храмовый комплекс спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Каждый из боковых приделов храма планируется посвятить святому — покровителю одного из родов войск и видов ВС России. Так, например, в храме будет придел Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ, Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, Святого апостола Андрея Первозванного, покровителя ВМФ, и Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных войск.
Ранее построить главный храм ВС РФ предложил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Строительство будет осуществляться на народные пожертвования, а курировать все организационные вопросы будет благотворительный фонд «Воскресенье».
Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ было перечислено 762 711 458,74 рубля.
ТК «Звезда»: последние новости
Украина отправляет в Азовское море спецназ Летчики ВКС РФ на маневрах «Восток-2018» выполнят учебно-боевые задачи В ходе маневров «Восток-2018» инженерные войска ВС РФ скрыли более 5 тысяч единиц военной техники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кличко отказался скакать
Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты374
Мексика отказалась от американских долларов
Россияне умирают от питьевой воды
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»384
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение