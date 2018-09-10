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Центральный военный оркестр Минобороны России выступит с концертами на Курилах и в Южно-Сахалинске
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Центральный военный оркестр Минобороны России выступит с концертами на Курилах и в Южно-Сахалинске 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Концерты ведущего музыкального коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации пройдут 22-23 сентября в рамках фестивальных мероприятий «Спасской башни на Сахалине».
22-23 сентября в рамках фестивальных мероприятий «Спасской башни на Сахалине» состоятся концерты Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации — ведущего музыкального коллектива Вооруженных Сил. Начальник оркестра — заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин.
Деятельность оркестра обусловлена не только исполнительским мастерством, но и организационной структурой оркестра, не имеющей аналогов ни в одном военном оркестре мира.
В составе Центрального военного оркестра Минобороны России два самостоятельных коллектива — духовой и симфонический оркестры. На их основе созданы эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, биг-бэнд, джаз-ансамбль, брасс-квинтет.
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