С военнослужащими войск связи ВВО проведена радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации

Военнослужащие организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления округа и подчинёнными узлами связи в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

С военнослужащими войск связи Восточного военного округа состоялась радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации.

Военные связисты организовали устойчивую защищенную связь с применением открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления округа и подчинёнными узлами связи в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Специалисты связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время.

Особое внимание было уделено обеспечению работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и всех видов каналов связи.

К мероприятию привлекался личный состав стационарных и полевых узлов связи, были задействованы многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут-2УС», станции спутниковой связи семейства «Ливень», цифровые радиорелейные станции, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.