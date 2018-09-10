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С военнослужащими войск связи ВВО проведена радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации
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С военнослужащими войск связи ВВО проведена радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления округа и подчинёнными узлами связи в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.
С военнослужащими войск связи Восточного военного округа состоялась радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации.
Военные связисты организовали устойчивую защищенную связь с применением открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления округа и подчинёнными узлами связи в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.
Специалисты связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время.
Особое внимание было уделено обеспечению работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и всех видов каналов связи.
К мероприятию привлекался личный состав стационарных и полевых узлов связи, были задействованы многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут-2УС», станции спутниковой связи семейства «Ливень», цифровые радиорелейные станции, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.
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