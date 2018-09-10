Американские СМИ призвали Запад пристально наблюдать за учениями «Восток-2018»

Американское издание National Interest призвало США пристально наблюдать за учениями «Восток-2018» и делать соответствующие выводы.

Запад должен пристально наблюдать за учениями Китая и Росси и делать для себя выводы, при этом не стоит слишком остро реагировать на них, ведь это может усугубить и без того нестабильную ситуацию на международной арене, говорится в материале американских СМИ.

«Региональным гарантом для России является ядерное сдерживание, в то время как сложная система ограничения доступа в Охотском море и вокруг него делает атаку на весь регион сомнительной затеей», — говорится в материале.

В сообщении подчеркнуто, что Россия не имеет территориальных претензий в Азии и скорее стремится к сохранению статуса-кво на Дальнем Востоке.

В нем также отмечено, что Россия в данный момент имеет значительно меньше вооруженных сил вдоль китайско-российской границы, чем во время холодной войны и в сущности занимает оборонительную позицию.

В материале американского издания также говорится, что Россия уделяет так много внимания этим маневрам потому, что имеет очень длинные сухопутные границы, своего рода неприкрытые фланги, а тающая Арктика превращается в еще один северный фланг.

При этом на протяжении тысячелетий Россия воевала вдоль своих границ и понесла огромные человеческие потери.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» станут самыми масштабными в истории российской армии.

К ним привлекается около трехсот тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.