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Американские СМИ призвали Запад пристально наблюдать за учениями «Восток-2018»
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Американские СМИ призвали Запад пристально наблюдать за учениями «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Американское издание National Interest призвало США пристально наблюдать за учениями «Восток-2018» и делать соответствующие выводы.
Запад должен пристально наблюдать за учениями Китая и Росси и делать для себя выводы, при этом не стоит слишком остро реагировать на них, ведь это может усугубить и без того нестабильную ситуацию на международной арене, говорится в материале американских СМИ.
«Региональным гарантом для России является ядерное сдерживание, в то время как сложная система ограничения доступа в Охотском море и вокруг него делает атаку на весь регион сомнительной затеей», — говорится в материале.
В сообщении подчеркнуто, что Россия не имеет территориальных претензий в Азии и скорее стремится к сохранению статуса-кво на Дальнем Востоке.
В нем также отмечено, что Россия в данный момент имеет значительно меньше вооруженных сил вдоль китайско-российской границы, чем во время холодной войны и в сущности занимает оборонительную позицию.
В материале американского издания также говорится, что Россия уделяет так много внимания этим маневрам потому, что имеет очень длинные сухопутные границы, своего рода неприкрытые фланги, а тающая Арктика превращается в еще один северный фланг.
При этом на протяжении тысячелетий Россия воевала вдоль своих границ и понесла огромные человеческие потери.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» станут самыми масштабными в истории российской армии.
К ним привлекается около трехсот тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.
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