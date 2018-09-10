Гуаньча (Китай): Что показала «Армия-2018»? (часть 1)

На этой неделе (статья была опубликована 26 августа — прим. ред.) началась российская ежегодная выставка «Армия-2018», демонстрирующая последние достижения в военной промышленности России . С целью обозначить решительную позицию Путина по отношению к подготовке вооруженных сил, Министерство обороны России также открыто подпишет ряд контрактов с крупными военными производителями на закупку нового оружия и снаряжения на этой выставке. На «Армии-2018», как и всегда, представлен огромный выбор новейшей техники и оборудования, различные производители стремятся продвинуть свои изобретения. Также здесь демонстрируют технику и оружие, которыми будет оснащена российская армия в будущем.

Однако, среди этого разнообразия и богатства представленной техники основные проблемы, которые ограничивают военно-технический прогресс России и военное развитие, становится все труднее скрывать. Какова же реальная картина российской армии и оборонной промышленности на данный момент? Мы проанализировали несколько новейших экспонатов «Армии-2018» для того, чтобы сделать определенные выводы.

Прежде всего, давайте рассмотрим российский ракетный комплекс серии «С» и его комплектующие ракеты. В советское время было создано несколько конструкторских бюро, ответственных за разработку ракет ПВО. Среди них проекты ракет разрабатывали такие бюро, как «Факел», «Вымпел», «Новатор» и другие, но главную работу по управлению зенитным комплексом ПВО осуществляло бюро «Алмаз», основным его назначением была не разработка ракет, а планирование и конструирование ракетного комплекса. После распада Советского Союза во главе с бюро «Алмаз» была создана компания «Алмаз-Антей» . С 1955 года конструкторские бюро «Факел» и «Новатор» вместе с бюро «Алмаз» разрабатывали проекты С-25, С-75, С-125, С-200, С-300П, С-300В, С-400, С-350, а также легендарный зенитно-ракетный комплекс С-500.

Ракетный комплекс используется для проведения военных действий при помощи зенитных ракет, радаров, систем управления и контроля, транспортных средств, станций наведения, систем связи и другого оборудования, среди которых ракеты являются наиболее эффективными. Но благодаря техническому развитию на данный момент в ракетном комплексе могут быть использованы различные ракеты для повышения боевой способности. Наряду с этим в самом ракетном комплексе также можно повысить боеспособность за счет внедрения более совершенных технических средств, таких как радар, системы связи, контрольная система, информационно-управляющая система и средства транспортировки.

До разработки С-300 функцию противовоздушной обороны, в основном, брала на себя российская противоракетная система более ранних моделей С-серии. Однако, когда был разработан С-300, конструкторское бюро «Новатор» разработало систему С-300В для того, чтобы улучшить возможности противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных войск. Эта система также является предшественницей нынешней системы «Антей 2500». В настоящее время разработка системы до сих пор продолжается. Существуют «легендарные» модели, такие как «Антей 4000», которые все еще находятся в стадии разработки, но из-за акцента на противоракетных характеристиках обороны они редко экспортируются в данный момент.

Система С-300П, которую поставляют по всему миру, была разработана в бюро «Факел» и впоследствии была доработана до моделей С-400/С-500. Система С-300 особенно выделяется среди других, поскольку она обладает вертикальной конструкцией запуска и относительно удобна в плане эксплуатации новых ракет.

Для того, чтобы облегчить дальнейшее описание моделей, мы разделили ракеты серии С-300 на три поколения. Первое поколение — серия 5В55, второе поколение — 48Н6, третье поколение — 9M96 и 40Н6. Самая первая ракета, используемая в системе С-300П, называлась 5В55. Первоначальная модель использовала командное наведение, а позже была оснащена полуактивным радиолокационным наведением.

Модели С-300ПТ и С-300ПС используют эту ракету. Ракета 48Н6, которая использовалась в системе С-300ПМУ, введенной Китаем , прошла российское государственное испытание после распада Советского Союза в 1993 году и только после этого была признана годной для военных действий. Этот тип ракеты по своему использованию имел похожий на американский «Пэтриот» ТВМ способ наведения. Так называемый метод «ТВМ» предоставляет собой «отслеживание через ракету», это режим управления, который сочетает в себе полуактивный радар и командный указатель. Основная его особенность заключается в том, что точность не снижается при атаке дальних целей. Дальнобойность ракеты 48Н6 достигает 150 километров, кроме того, существует возможность атаковать цели баллистических ракет с максимальной скоростью 2800 м/с, то есть она может перехватывать баллистические ракеты меньшей дальности.

48Н6 также является ракетой второго поколения системы С-300. Экспортный вариант системы С-300, использующий эту ракету, — это С-300ПМУ, а в России используется модель С-300ПМ1.

Затем Китай закупил у России ракетную систему С-300ПМУ2 (в российской армии она называлась С-300ПM2). Система усовершенствовала радар, системы наведения, управления и контроля, что, в свою очередь, повысило одновременное количество целей и усилило возможности электронного противодействия. В то же время усовершенствовали ракеты, модель называлась 48Н6И2 (в российской армии носила название 48Н6Д). Ее производительность была улучшена на базе 48Н6, а максимальная дальнобойность увеличена до 200 километров.

В 2000-м году, когда Россия поставляла в Китай, находившийся в тот момент еще в разработке С-300ПМУ3, который позже стал системой С-400, картина представлялась следующим образом: с одной стороны, российская сторона энергично продвигала новую систему управления и контроля и наземную радиолокационную станцию, которые были разработаны для этой системы, с другой стороны, Россия также указывала на то, что с точки зрения ракет,

С-300ПМУ-3 будет иметь больший успех, чем С-300ПМУ-2. Позднее, чтобы подчеркнуть такой значительный прогресс, Россия переименовала С-300ПМУ-3 в С-400.

Система С-300ПМУ3 состоит из двух типов ракет третьего поколения: один из них значительно меньшего по размеру, чем предыдущие два поколения ракет. Стапель для запуска теоретически может перевозить 16 ракет серии 9M96, и ее дальнобойность, конечно, ближе, чем у серии 48N6, диапазон составляет от 40 до 120 километров, вес боеголовки снижен с 150 килограмм до 24 килограмм, максимальная скорость полета самой ракеты также снижена до 900-1000 м/с.

Тем не менее, ракета использует радарную технологию активного наведения и добилась определенных успехов в обеспечении точности и возможностях электронного противодействия. В то время российская концепция заключалась в том, чтобы система С-300ПМУ-3 была похожа на эсминец с ракетами дальнего радиуса действия и ракетами ближнего радиуса действия, а ракета 9M96 была «внутренней огневой мощью». Эти силы были эквивалентны передовому «Морскому воробью» на корабле ВМС США

Что же касается ракет серии 9М96, то их разработка, с одной стороны, закончилась неудачно, а с другой стороны, российская армия наконец использовала «броню» ближнего радиуса действия системы противовоздушной обороны для прикрытия позиции С-400, поэтому нет необходимости ремилитаризировать относительно дорогие ракеты 9М96. Управляемые командным наведением ракеты ближнего радиуса действия, используемые в этой серии, сравнительно недороги и высокоэффективны, они великолепно проявили себя в Сирии. В итоге, ракета 9M96 была отделена от системы С-400. Бюро «Факел» разработало отдельную ракетную систему С-350E, которая использует ракеты серии 9M96 для экспорта. Хотя экспорт С-350E не увенчался успехом, однако соответствующая технология была внедрена при помощи финансирования Южной Кореи. Совместно с Россией они выпустили ракету K-SAM, фактически, ее можно рассматривать как упрощенную экспортную версию С-350E.

Однако среди российских сухопутных войск система 9M96, очевидно, не может конкурировать с набирающей популярность в последние годы знаменитой ракетной системой «Бук». Но в итоге, Фрегат нового поколения 22350 ВМФ России выбрал более развитую модель 9M100, что стало решением для проекта относительно современных ракет.

Другой вид ракет — 40Н6, она использует радиолокационное наведение, максимальная дальнобойность может достигать 400 километров.

Проще говоря, 40Н6 является, как будут говорить в будущем различные СМИ, ключевым фактором, благодаря которому дальнобойность системы С-400 достигает 400 километров. В то время у 40N6 было только название модели, не было ни изображений, ни конкретного описания того, что будет в проекте. Причиной внедрения модели ракеты 40N6 является система С-400, оснащенная усовершенствованной радиолокационной станцией и связью. Она может поддерживать систему так, чтобы эффективно контролировать ситуацию в воздухе в пределах 400 километров. Иными словами, здесь прослеживается такая же логическая связь, как и в том, что мы говорили ранее о С-300ПМУ2.

Объем подробной информации, которую ракетная система может получить в воздушном пространстве, большой, поэтому необходимо разработать ракету для того, чтобы дальше выгодно использовать это преимущество; необходимо усовершенствовать систему для того, чтобы выполнять ракетные выстрелы на дальние расстояния.

Зенитный ракетный комплекс С-300ПС

Для увеличения длительности эксплуатации конструкторское бюро «Факел» также разработало ракету 48Н6ДM, которая в настоящий момент называется 48Н6E3. Пробный запуск ракеты был осуществлен в 2004 году, у нее была повышена эффективность перехвата баллистических ракет. Утверждали, что она может эффективно отражать надвигающиеся цели со скоростью 4800 м/с, поэтому она считалась баллистической ракетой средней дальности. В то же время скорость полета и другие показатели также улучшились. Однако пробный запуск производства ракеты не был гладким.

Согласно плану российских военных, в 2001 году система С-400 с использованием ракеты 48Н6ДM (сама система по-прежнему находится на уровне С-300ПM) должна быть введена в эксплуатацию. Но на самом деле, как мы уже говорили ранее, испытания по перехвату баллистических ракет 48Н6ДМ были признаны успешными только в 2004 году, поэтому время государственных испытаний было отложено до 2007 года.

В настоящее время, так называемая, ракетная система С-400 в России занимается эксплуатацией системы С-300ПM для запуска ракеты 48Н6ДМ. Радиолокационная станция и система управления, разработанные в соответствии с проектом ракетной системы С-400, не будут оснащаться до конца. До 2015 года Россия заявляла о том, что система С-400 будет размещена в Сирии. Это был первый случай, когда все могли наблюдать дальнобойный радар 96Л6, оснащенный российскими военными, поэтому считается, что эта система и является первоначальным проектом С-400. Позже российские военнослужащие заявили, что система С-400 оснащена ракетой 48Н6ДМ.

Согласно новостям, в 2016 году Китай получил первую партию ракет 48Н6E3, после чего система С-300ПМУ2 была оснащена ими. У последней партии ракетной системы С-300ПМУ2, закупленной Китаем в 2014 году, также наблюдается символ «С-400» — радар 96Л6E. Поэтому в этом смысле у Китая, действительно, есть ракетная система, которую можно считать С-400 в соответствии с российскими стандартами.

Только лишь в этом году Россия официально объявила о поставке системы С-400 в Китай. Эта система, конечно же, будет содержать что-то отличное от предыдущего поколения С-300ПМУ2. Ранее российские эксперты также опубликовали статью о том, что система С-400, поставляемая в Китай, должна включать ракету 40Н6Е, иначе это было бы бессмысленно, и, судя по слухам, Россия уже занимается поставкой ракет 40Н6. Однако, согласно официальным российским СМИ, в апреле 2018 года командующий ВВС России заявил, что ракета «скоро будет введена в эксплуатацию». По традиции покупки Китаем российской военной техники маловероятно, что мы получим новое оборудование одновременно с российской армией. Мы должны подождать, по крайней мере, пока российская сторона введет его в эксплуатацию в течение определенного периода времени. После того, как техническое состояние будет стабильным, мы получим истребитель Су-35 и ракету 48Е6E3. Нет причин, получив ракету 40Н6E, внезапно менять тактику.

Истребитель Сухой Су-35 Поэтому, возможно, глава компании «Алмаз-Антей» заявлял СМИ, что первая партия оборудования, предназначенная для системы С-400, еще не доставлена, для пополнения товара, в том числе ракеты 40Н6, необходимо вернуться к предшествующей партии. С другой стороны, согласно предыдущим новостям, интерес Китая к С-400 в начале XXI века в наибольшей степени был вызван ракетами серии 9М96.

Ракета 40Н6 — это «старая» легенда о С-400. Начиная с 1999 года конструкторское бюро «Факел» заявляло на Московском авиасалоне, что они хотят разработать «крупномасштабную» ракету дальнобойностью до 400 километров. Позже в 2003 году была официально представлена модель 40Н6. Кроме того, были описаны некоторые из проектных характеристик 40Н6, включая комбинирование активной и полуактивной систем наведения. Также она обладала возможностью автоматического поиска и отслеживания цели, в ее характеристики также входила атака самолёта дальнего радиолокационного обнаружения. Эта концепция на самом деле похожа на концепцию американского «Стандарта 6». Разумеется, поскольку 40Н6 является «крупномасштабной» ракетой, ее боеголовка должна быть больше, чем у модели ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 «Стандарта 6». Фаза питания также будет более продолжительная.

В течение долгого времени существовало бесчисленное множество слухов о том, как выглядит 40Н6. Более приемлемое предположение заключается в том, что ее размер должен быть значительно больше, чем у ракеты серии 48Н6, а модель нового противоракетного перехватчика, которую конструкторское бюро «Факел» показало на выставке «Армия 2017», будет считаться «истинным лицом» 40Н6.

Это описание соответствовало ожиданиям, потому что, в целом, противовоздушные ракеты дальнего действия должны быть достаточно большими, чтобы иметь необходимый объем энергии для отслеживания целей и маневрирования. Большие ракеты могут обладать способностью ускорения, а соответственно и лучшими характеристиками.

Вид ракеты, по размеру больший, чем у модели «48Н6E», стал единственным стандартом для идентификации ракеты 40Н6.

Она появилась на «Армии 2018», этот факт, возможно, удивил не только автора данной статьи. За исключением того, что максимальная дальность поражения воздушных целей возросла до 380 километров, все остальные характеристики были как у 48Н6E3.

Подобная модификация действительно превзошла все ожидания. Ракета оснащена активной головкой самонаведения и обладает способностью достигать цели на расстояние до 400 километров.

Автор сразу же вспомнил про сверхдальнюю ракету «воздух-воздух» с дальнобойностью в ХХХ километров, разработанную отечественным институтом. «Баллистическая ракета-1X» использует спутниковую ретрансляционную связь, инфракрасные, радиолокационные системы наведения на конечном участке траектории и другие достаточно «фантастические» устройства. Его целью также может быть крупногабаритный самолет с плохой маневренностью. Помимо этого, существует ракета, разработанная отечественным аэрокосмическим институтом, для эффективной атаки «баллистической ракеты-XX» с высокой точностью при сопровождении маневрирующих целей за пределами XXX километров. Она может быть прицеплена под крыло самолета-носителя «Истребитель-16».

Обе баллистические ракеты «1X» и «XX» уже прошли полевые испытания боевой стрельбы, а модель — XX стала одной из основных боевых ракет для «Истребителя-16». Это показывает, что в современных условиях конструкция ракет дальнего действия «земля-воздух» должна быть сложнее, чем у модификации ракеты класса «земля-воздух» 48Н6.

Если сведения из российских материалов верны, то ракета 40Н6 — это не что иное, как продукт, похожий на «Красное знамя — 9В». Новая модель «Красное знамя — 9В» Народно-освободительной армии Китая обладает целой цепочкой данных, дальность стрельбы у нее достаточная, хотя все еще не достигает дальнобойности 40Н6. Габариты, максимальная скорость полета и другие характеристики 40Н6 практически не отличаются от «Красного знамени — 9В». Но почему же дальность стрельбы у них разная? Этот вопрос вводит всех в недоумение. Автор предположил, что российская сторона, возможно, применила технологию увеличения диапазона планирования у 40Н6, но у этой ракеты нет крыльев, поэтому вопрос все также остается предметом активных дискуссий.

Это действительно трудно объяснить. Когда эта статья была написана лишь наполовину, «Оборонная служба северной части Китая», которая выпустила справочник с иллюстрациями по эксплуатации ракеты 40Н6E, заявила, что они на месте взяли интервью у российских сотрудников. Их ответ был таков: «Мы можем сказать только то, что есть „русский образец“. Общий смысл в том, что они изначально не собирались демонстрировать ракету 40Н6E, но руководитель внезапно потребовал это, поэтому они сделали снимок с моделью ракеты 40Н6E3, потом сняли и основные параметры. Вместе с этими параметрами в справочнике они приняли участие в выставке. Единственное назначение этого справочника — громогласно объявить, что 40Н6E можно выставлять на продажу. Говоря об этом, автор считает, что все написанное ранее попросту теряет всякий смысл.

Другими словами, предыдущая модель крупномасштабной ракеты 40Н6, возможно, не что иное, как настоящая ракета 40Н6. Если у этой большой ракеты дальнобойность может достигать 400 километров, то можно сделать вывод, что это действительно так.

Как уже упоминалось ранее, наибольшую заинтересованность Китая в системе С-400 представляла ракета 9M96 с небольшими габаритами, большой дальностью выстрела и высокой точностью. Однако в реальности, с одной стороны, в Китае есть „Красное знамя-9Б“, „Красное знамя-9С“ и даже новое поколение ракет противовоздушной обороны „Красное знамя-19“, также существуют модели ракет „Красное знамя — 26“ и „Красное знамя — 29“, аналогичные концепции „Пэтриот 3“. Получив эти ракеты, стоит хорошо подумать над вопросом приведет ли к успеху решение России о поспешной продаже ракет 40Н6E. (Согласно позиции российской стороны, во время подписания соглашения на С-400 между Россией и Китаем, в него не должны были быть включены ракеты 40Н6, поэтому в этом году Россия будет стремиться продать ракеты 40Н6E).

Фактически, с точки зрения самых важных технологий зенитных ракет — электронных и информационных, модели серии С-300, С-400 и С-500 значительно отстают по сравнению с нынешним уровнем Китая. Этот факт вызывает недовольство. Так почему же Китай снова покупает С-400?

Возможно, вы помните историю о том, как Китай едва не купил крейсер „Украина“, хотя его ракетная система С-300F была отнюдь не передовой и до, и после 2005 года. Однако в то время Народно-освободительная армия Китая считала это верным решением, так как не было никакого подобного оборудования. Но на тот момент и из-за недостатка денежных средств, и из-за многократного обсуждения вопроса цены с Россией и Украиной, покупка так и не осуществилась.

В момент подписания договоров на С-400 и Су-35 взаимоотношения между Китаем и Россией, реальные чувства военных во время разработки нового поколения оружия и техники — почти все выглядело также, как и в процессе покупки крейсера „Украина“. Армия мыслила в то время, вероятно, следующим образом: „Несмотря на то, что наши разработки достаточно отсталые, российская сторона же не станет хвастаться?“… И только получив технику, все поняли: „Похоже, наши собственные разработки не хуже…“ Но все же уже куплено! Если бы деньги военно-морского флота в прошлом пустили бы на ветер, то сложно сказать, были бы у нас фабрики и современный эсминец…

Из ракет третьего поколения 40Н6 и 9M96 системы С-300 мы видим основные проблемы, стоящие перед Россией. Одна из них заключается в том, что возможности разработки технологий программных и аппаратных обеспечений отстают. Для разработки совершенно нового устройства требуется много времени, а для модернизации соответствующего аппаратного и программного обеспечений времени нужно еще больше. Уже сложно конкурировать с международными коммерческими рынками Китая и Соединенных Штатов, где продукция и технологии сменяются очень быстро. Это большая проблема для всей военной электронной техники России. Несмотря на то, что страна имеет богатый опыт в исследованиях и разработках, она по-прежнему использует устаревшие программные и аппаратные обеспечения, тем не менее у нее большой потенциал и способности, которые нельзя недооценивать. Для того, чтобы полностью изменить ситуацию, нужно отойти от концепции: „Все само исправится“.

Также проблема состоит в нехватке средств. В области развития технологий Россия сейчас находится на том же уровне, на котором находился Китай в 1980-х и 1990-х годах. Производители изо всех сил старались самостоятельно финансировать первоначальные образцы техники, но у них не было денег, чтобы провести полноценные испытания для внесения каких-либо изменений. Это вызывает необходимость искать поддержку (в стране или за ее пределами). Несмотря на то, что в течение последних лет Министерство обороны России проводит активную работу в этом направлении, пока что положение все также остается без изменений, представляется необходимым заполнить огромный пробел, поэтому развитие передовых российских технологий превратилось в международный рынок. Однако, спрос на международном рынке, конечно же, не может полностью совпадать с потребностями российской армии. В результате, развитие российской военной техники часто оказывается в ситуации, когда изобретения вызывают интерес за пределами страны в то время, как в своей стране им не придают никакого значения. Так как некоторая продукция для внешней торговли хорошо сделана, она становится главной силой для личного пользования российской армии. Однако выставка „Армия-2018“ заставила всех тяжело вздохнуть, чего стоила только одна ракета 40Н6…

Продолжение следует