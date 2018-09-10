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Расчеты ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ЦВО в рамках планового учения уничтожат командные пункты условного противника на учении в Оренбуржье
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Расчеты ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ЦВО в рамках планового учения уничтожат командные пункты условного противника на учении в Оренбуржье 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также военнослужащие отработают нанесение ракетных ударов по группировке войск, наземным целям и инфраструктуре «противника» на расстоянии до 300 км.
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) отработают уничтожение защищённого командного пункта условного противника на плановом учении в Оренбуржье.
Военнослужащие ракетной бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области, выполнят одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса и командные пункты «противника». Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций. Также они отработают нанесение ракетных ударов по группировке войск, наземным целям и инфраструктуре условного противника на расстоянии до 300 км.
Кроме того, боевые расчеты будут совершенствовать навыки действий при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепят навыки управления в различных условиях местности.
В мероприятии принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 50 единиц техники.
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