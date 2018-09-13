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Мотострелки ЦВО в Сибири в ходе учения отработали уничтожение условного противника смешанными огневыми группами
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Мотострелки ЦВО в Сибири в ходе учения отработали уничтожение условного противника смешанными огневыми группами 

ТК «Звезда» + ещё 16 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практических действий мобильные ударные группы выполнили задачу по обнаружению и уничтожению колонны легкобронированной высокоманевренной техники условного НВФ.
Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе занятий по боевой подготовке на полигоне Юргинский отработали уничтожение условного противника в составе смешанных огневых групп.
В ходе практических действий мобильные ударные группы, в состав которых входят мотострелки, снайперы, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) выполнили задачу по обнаружению и уничтожению колонны легкобронированной высокоманевренной техники условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).
По замыслу тренировки, разведчики во взаимодействии с расчетами комплексов БЛА «Леер-3» выявили движение «противника», который направлялся для захвата населенного пункта. Получив разведданные, мобильная ударная группа устроила засаду на маршруте движения колонны и заминировала участок дорожного полотна, используя минный шлагбаум. Также были оборудованы позиции для снайперов, чтобы нанести максимальный урон живой силе условного НВФ. Военнослужащие произвели подрыв головной машины в колонне и шквальным огнем из всех видов стрелкового оружия ликвидировали «террористов». Технику условного противника уничтожили гранатометчики из РПГ-7В. Стоит отметить, что выполнение тактической задачи проводилось с применением боевого опыта, накопленного в ходе современных боевых конфликтов.
В занятиях по боевой подготовке принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.
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