Ещё
Крупнейший транспортный вертолет в мире перебросил военную технику на полигон «Цугол»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейший транспортный вертолет в мире перебросил военную технику на полигон «Цугол» 

ТК «Звезда» + ещё 10 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 доставил бронеавтомобили и квадроциклы для подразделений ВДВ.
Экипажи тяжелого многоцелевого транспортного вертолета Ми-26 армейской авиации ЦВО перебросил бронеавтомобили и военные квадроциклы в район проведения маневров «Восток-2018» в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий на полигоне «Цугол» экипаж вертолета Ми-26 примет участие в обеспечении высадки тактического десанта в назначенный район, куда доставит бронеавтомобили и квадроциклы для обеспечения подразделений десантников.
Ми-26 — российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. В транспортно-десантном варианте вертолета могут разместиться 82 десантника с вооружением. Для погрузки крупногабаритных грузов в грузовой кабине расположена электролебедка с тяговым усилием до 500 кг. Также вертолёт способен перевозить грузы на внешней подвеске.
На сегодняшний день Ми-26 является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские и китайские летчики уничтожили «боевиков» в Забайкалье На полигоне «Цугол» будут применены роботехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» Противотанкисты ВВО уничтожат бронированные цели условного противника управляемыми ракетами «Конкурс-М» и «Штурм-С»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России1185
Путин обратился к военным
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение