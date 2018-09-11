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Польша хочет создать дивизию на границе с Украиной
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Польша решила создать новую дивизию на границе с Украиной 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Польша усилит восточный фланг, создав на границе с Украиной новую дивизию, в которой будут служить около 15 тыс. военных, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Блащак сообщил, что командование дивизии будет размещено в городе Седльце. Саму дивизию сформируют из трех бригад — двух действующих и одной новой, которая вскоре будет укомплектована, передает «Корреспондент.net» со ссылкой на Associated Press.
Министр отметил, что дивизия усилит восточный фланг. В ней будут нести службу около 15 тыс. военных. Кроме того, она «будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках подкрепления союзников».
«Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша», — добавил Блащак.
Напомним, в 206 году в Польше захотели построить стену на границе с Украиной.
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