Польша хочет создать дивизию на границе с Украиной

Польша решила создать новую дивизию на границе с Украиной

Польша усилит восточный фланг, создав на границе с Украиной новую дивизию, в которой будут служить около 15 тыс. военных, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак

Блащак сообщил, что командование дивизии будет размещено в городе Седльце . Саму дивизию сформируют из трех бригад — двух действующих и одной новой, которая вскоре будет укомплектована, передает «Корреспондент.net» со ссылкой на Associated Press

Министр отметил, что дивизия усилит восточный фланг. В ней будут нести службу около 15 тыс. военных. Кроме того, она «будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках подкрепления союзников».

«Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша», — добавил Блащак.

Напомним, в 206 году в Польше захотели построить стену на границе с Украиной.