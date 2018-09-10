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Более 100 школьников приняты в ряды «Юнармии» на подмосковном полигоне Алабино
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Более 100 школьников приняты в ряды «Юнармии» на подмосковном полигоне Алабино 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной церемонии участвовали представители командования и военнослужащие танковой армии Западного военного округа, а также ветераны-танкисты.
Более 100 воспитанников учебных заведений Московской области в торжественной обстановке вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Церемония, в которой приняли участие представители командования и военнослужащие танковой армии Западного военного округа, а также ветераны-танкисты, прошла на подмосковном полигоне Алабино.
Со вступлением в «Юнармию» школьников поздравили представители администрации региона, ветеранских и общественных организаций.
Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Михаила Катукова.
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