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Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
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Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Жители Владивостока стали свидетелями уникального зрелища — полета на минимальной скорости истребителя четвертого поколения СУ-35С над бухтой Аякс. Сверхнизкая скорость самолета, около 200 километров в час, позволила сделать захватывающее видео.
На кадрах ролика видно, как многотонный истребитель парит в воздухе и при этом совершает фигуры высшего пилотажа.
Как ранее сообщила пресс-служба Восточного военного округа, показательное выступление пилотов подготовлено в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума. Летчики на семи истребителях Су-35С отработали парный и одиночный пилотаж.
"Кроме того, один из истребителей Су-35С выполнил программу высшего пилотажа, в ходе которой были отработаны такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо» и другие", — уточнили в военном ведомстве.
Справка «РГ»
Су-35С — российский сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги. На истребителе установлена радиолокационная система «Ирбис», способная обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, одновременно сопровождать до 30 воздушных и 4 наземных объектов, атакуя 8 наиболее опасных. Максимальная масса боевой нагрузки самолета составляет 8000 килограммов. В состав Су-35С входят как управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», так и неуправляемые разнокалиберные ракеты и бомбы. Истребитель также оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм.
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