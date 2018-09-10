Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео

Жители Владивостока стали свидетелями уникального зрелища — полета на минимальной скорости истребителя четвертого поколения СУ-35С над бухтой Аякс. Сверхнизкая скорость самолета, около 200 километров в час, позволила сделать захватывающее видео.

На кадрах ролика видно, как многотонный истребитель парит в воздухе и при этом совершает фигуры высшего пилотажа.

Как ранее сообщила пресс-служба Восточного военного округа, показательное выступление пилотов подготовлено в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума. Летчики на семи истребителях Су-35С отработали парный и одиночный пилотаж.

"Кроме того, один из истребителей Су-35С выполнил программу высшего пилотажа, в ходе которой были отработаны такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо» и другие", — уточнили в военном ведомстве

Справка «РГ»

Су-35С — российский сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги. На истребителе установлена радиолокационная система «Ирбис», способная обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, одновременно сопровождать до 30 воздушных и 4 наземных объектов, атакуя 8 наиболее опасных. Максимальная масса боевой нагрузки самолета составляет 8000 килограммов. В состав Су-35С входят как управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», так и неуправляемые разнокалиберные ракеты и бомбы. Истребитель также оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм.