В саратовском аэропорту Гагарин прошла летная проверка аэронавигационного оборудования

ТАСС , 10 сентября. Филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в период с 09.08.2018 по 13.08.2018 в строящемся аэропортовом комплексе «Гагарин» ( Саратовская область , с. Сабуровка) выполнена летная проверка глиссадных радиомаяков (ГРМ) автоматизированных системы посадки ILS 2700, установленных с магнитными курсами МК-261 и МК-081.

Летная проверка выполнялась на воздушном судне Piaggio P.180 Avanti II, государственный регистрационный знак RA-01520. Общее время налета в ходе проверки составило 9 часов 56 минут.

Измерения параметров и характеристик ГРМ (GP 2700 РМС ILS 2700) проводились с применением комплекса оборудования отечественного производства АСЛК-2005 в соответствии с требованиями ФАП № 1.

По результатам летной проверки оба маяка соответствуют эксплуатационным требованиям, предъявляемым к радиомаячным системам второй категории ИКАО и пригодны для обеспечения полетов без ограничений. Стоит отметить, что мероприятия, связанные со строительством аэропорта Гагарин, в том числе — летные проверки, находятся на особом контроле Росавиации

О филиале «Аэроконтроль»

Основными направлениями деятельности филиала «Аэроконтроль» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД) является выполнение летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэропортов и воздушных съемок. Филиал эксплуатирует воздушные суда типа В300 (Beechcraft King Air 350i) и P.180 (Piaggio Avanti II), оснащенные автоматизированными комплексами летного контроля (АСЛК). География заказчиков филиала охватывает всю территорию Российской Федерации: от Чукотки, Камчатки и Сахалина до Калининграда и Крыма. Выполнялись также летные проверки в интересах партнеров. Базовым аэродромом для филиала является подмосковное Раменское (аэропорт Жуковский).